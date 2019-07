Do Dgabc.com.br



12/07/2019 | 20:50



Fomos informados pela Maven, servidores de internet responsável pelo Diário Virtual, que permite a visualização de todas as edições do Diário em arquivo PDF, localizado no canto direito superior da Home do Dgabc.com.br, passará por manutenção entre a madrugada e a tarde deste sábado (13).

De acordo com a empresa, a ação é necessária após a identificação de alguns problemas nos servidores na última terça-feira (9). “Afim de evitarmos problemas futuros e para melhorar a performance do serviço prestado e da segurança de dados, será necessário atualizações no Servidor responsável pelo Banco de Dados.”