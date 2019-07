Thiago Braz conquista bronze no salto com vara em etapa da Diamond League

12/07/2019 | 20:46



Com o seu melhor desempenho em 2019, Thiago Braz conquistou nesta sexta-feira a medalha de bronze na etapa de Montecarlo da Diamond League, realizada no Estádio Louis II. O campeão olímpico do salto com vara conseguiu assegurar uma vaga no pódio com a marca de 5,92 metros.

O resultado foi relevante, pois colocou Braz na liderança dos rankings sul-americano e brasileiro em 2019, deixando para trás Augusto Dutra, que atingiu 5,72m nesta temporada. Além disso, é a quinta melhor marca do mundo no ano. Até então, Braz, tinha os 5,71m obtidos na etapa de Doha da Diamond League como seu melhor desempenho em 2019.

"O Thiago vinha treinando bem, mas infelizmente a gente não conseguia adaptar as varas aos saltos. Como ele vinha progredindo muito bem fisicamente aqui decidimos pegar varas fortes e ele conseguiu ir para a frente", analisou o técnico Elson Miranda, que comanda o recordista olímpico, que faturou o ouro no Rio-2016 com 6,03m.

A prova desta sexta-feira foi vencia pelo polonês Piotr Lisek, com 6,02m, seguido pelo sueco Armand Duplants, com 5,92m, mesma marca de Braz, que agora vai intensificar a preparação visando os Jogos Pan-Americanos de Lima.

"Esta era a última competição programada antes do Pan. Sabíamos que era um bom lugar para saltar, fazer a prova, ele estava confiante e para nós foi importante pelo resultado, mas porque ele encarou os 6 metros. Fez uma excelente tentativa e quase passou", disse Elson.

OUTROS RESULTADOS - Também nesta sexta-feira na etapa de Montecarlo da Diamond League, Almir Júnior foi o sétimo colocado no salto triplo, com 16,76m. Christian Taylor (17,82m) e Will Clayde (17,75m), dos Estados Unidos, ficaram nas duas primeiras posições, enquanto Pedro Pablo Pichardo (17,38m), de Portugal, completou o pódio.