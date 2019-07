Doações de agasalhos têm até 15% de perdas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/07/2019 | 07:00



A queda nas temperaturas no último fim de semana não deixaram dúvidas sobre a chegada do inverno. Com os termômetros marcando até 7,4°C, o menor registro do ano na região, é cada vez mais necessária a doação de agasalhos. No entanto, durante a triagem realizada pelas equipes, o índice de peças sem condições de uso chega a até 15% em Diadema. Os organizadores da campanha fazem apelo pela doação de itens em bom estado de uso e pelo envio de blusas, calças, mantas e cobertores. Desde o dia 20 de maio, lançamento da campanha no Estado de São Paulo, já foram arrecadadas mais de 100 mil peças em todo o Grande ABC.

Em Santo André, as doações podem ser entregues em um dos 344 pontos espalhados pela cidade (veja relação no site da Prefeitura http://twixar.me/0vG1). A administração não informou quantas peças já foram arrecadadas, mas em visita ao local em que trabalha a equipe de triagem do programa Santo André Solidário, a equipe do Diário encontrou diversas caixas e sacolas cheias de roupas. “Ao longo dos anos, aqui na cidade, a gente tem notado que cada vez mais os itens doados estão em muito bom estado. Isso para a gente é uma grande conquista”, explicou a coordenadora da campanha na cidade, Denise de Oliveira Masselco. O município conta com 70 entidades assistenciais cadastradas e também realiza doações em núcleos habitacionais. As instituições que atendem população em situação de rua já começaram a receber os itens.

São Bernardo também não divulgou quantas peças já foram arrecadadas, mas a administração estima que neste ano será superada a marca de 2018, quando 152 mil peças foram doadas. O volume total será divulgado ao fim da mobilização, na segunda quinzena de agosto. Nesta edição, são 115 pontos cadastrados para o recebimento de doações espalhados pela cidade, cujos endereços podem ser conferidos na página da campanha: http://twixar.me/54G1. A média anual é que cerca de 10% dos itens doados não possam ser utilizados.

Diadema já arrecadou 37 mil peças nos postos instalados em todas as escolas e creches municipais e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além das empresas Toyota, Davene, Supermercado Coop, Atacadão Max, Biodem, Shopping Praça da Moça e Pizzaria Nova Genova. A maior parte já foi entregue a quatro instituições da cidade e para a Cruz Vermelha. O município concentra o maior índice de doações que não podem ser aproveitadas, 15% do total.

Em Ribeirão Pires, a campanha já recebeu 38 mil itens, mas a administração não informou o percentual do quanto é rejeitado. A lista dos postos de entrega pode ser conferido no site da Prefeitura (http://twixar.me/s4G1) e a mobilização segue até setembro.

Rio Grande da Serra arrecadou 9.900 peças, das quais apenas 150 não puderam ser aproveitadas. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Helenice Arruda, afirmou que esse é o menor percentual de peças sem condições de uso e que na cidade, devido ao grande número de pessoas em situação vulnerável, a campanha segue durante todo o ano. “Já iniciamos as doações para algumas comunidades. Esse trabalho é contínuo e se intensifica no inverno”, explicou. “Neste momento, a gente precisa mais de cobertores e mantas”, completou.

São Caetano não informou os dados até o fechamento desta edição.

Consórcio Intermunicipal retoma campanha após um ano

Devido às baixas temperaturas dos últimos dias e a previsão para tempo frio ainda nas próximas datas, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC retomou este ano a participação na campanha do agasalho. A ação foi lançada na última quarta-feira, após hiato de um ano – a última mobilização regional encampada pelo colegiado foi em 2018.