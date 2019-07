Parque antecede a Cidade da Criança

Ademir Medici

“Para ilustrar a nossa capa deste mês, escolhemos como motivo a densa área florestal que fica atrás da Cia. Cinematográfica Vera Cruz. Trata-se do Bosque Municipal, outra grande iniciativa da administração Aldino Pinotti”.

Cf. Isaías Carlos, diretor da revista ABC Ilustrado, junho de 1959.

Há 60 anos, a Prefeitura de São Bernardo realizava as obras de um parque municipal central, a exemplo do que fizera a primeira administração do prefeito Lauro Gomes no início da década de 1950, quando criou o Parque Municipal do Riacho Grande, o Estoril.

No caso do prefeito Pinotti, havia uma área verde remanescente da Mata Atlântica ao lado da Vera Cruz, com acesso pela Estrada do Vergueiro. E o espaço foi preservado, ganhando o noticiário local e de jornais paulistanos.

“Largas ruas e veredas foram abertas entre as árvores. A população já começou a encontrar nesse parque seu local preferido para convescotes”, escrevia no Estadão o jornalista Hermano Pini Filho (cf. edição de 14-7-1959, ilustrada por foto tirada pelo correspondente, mais tarde editor do Diário).

Nove anos depois do noticiário do bosque, outro prefeito, Hygino de Lima, criava no local a Cidade da Criança, aproveitando os cenários de uma novela ali rodada, “Redenção”, da antiga TV Excelsior, Canal 9.

A lua foi alcançada afinal...

Texto: Milton Parron

Com material dos meus arquivos pessoais, boa parte deles resultante das transmissões da rádio Voz da América, hoje extinta, vou apresentar o programa deste final de semana inteirinho dedicado a um tema que já foi o mais apaixonante entre os povos que habitam o planeta terra, ou seja, a corrida espacial com destino à lua, que está completando 50 anos.

Desde a chegada da sonda soviética Lunik 2 à lua, em setembro de 1959, narrada com emoção pelo repórter Carlos Spera, das rádios Tupi/Difusora, até a alunissagem do módulo lunar Eagle, no dia 20 de julho de 1969, a bordo do qual estavam os astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin, todos os passos decisivos que levaram o homem ao nosso satélite natural serão revividos no programa, com farta ilustração musical de canções que tem a lua como tema.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Memória. Como destino, a lua. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h - se houver futebol o programa atrasa, com reprise amanhã, sem atraso às 5h.

Diário há 30 anos...

Quinta-feira, 13 de julho de 1989 – ano 32, edição 7116

Manchete – Especulação na Bolsa faz Polícia Federal indiciar o investidor Naji Nahas, pivô do estouro das Bolsas de Valores de São Paulo e Rio de Janeiro, provocado por emissão de cheques sem fundos.

Política – Lula em um barco na Billings protesta contra a poluição: agressividade para tentar reverter pesquisas à Presidência da República.

Informática – Pouco utilizado, na região, o serviço de fac-símile da Empresa de Correios e Telégrafos. O fax completava quatro anos de instalação nos Correios.

Futebol – Brasil para Maradona e dá olé: 2 a 0 no Maracanã frente à Argentina pela Copa América.

Polícia – Florestal apreendeu na Vila Baeta, em São Bernardo, uma leoa e uma arara que eram criadas em cativeiro e sem condições de sobrevivência.

Em 13 de julho de...

1919 – Circula uma nova revista: “Brasil Ilustrado”, editada no Rio de Janeiro. Diretor-proprietário: Anatolio Valladares.

INTERNACIONAL

Do noticiário do Correio Paulistano: deu-se em Berlim um novo incidente entre os soldados franceses e alemães.

Do noticiário do Estadão: Turquia, Constantinopla, 12 – O conselho de guerra julgou a revelia e condenou à pena de morte três antigos ministros.

1924 - Revolução paulista. Manchete do Estadão: o bombardeio da cidade; uma mensagem do presidente da República; os trens de passageiros para o interior na fuga da população; entra em vigor a censura à imprensa, estabelecida pelo governo provisório.

1969 – Falece o Dr. Fausto Ribeiro de Carvalho, 66 anos, médico-chefe do Instituto de Previdência de São Bernardo, onde foi velado. O sepultamento deu-se no Cemitério São Paulo.

Incêndios tiram do ar os Canais 5 (Globo) e 7 (Record), em São Paulo. Quase que à mesma hora, no começo da noite, o fogo atinge o Teatro Paramount, da Record, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio; e as instalações da Globo, na Rua das Palmeiras.

Hoje

- Dia do Engenheiro Sanitarista

- Dia Internacional do Rock

