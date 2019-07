Nenê rescinde com o São Paulo e fica livre para fechar com o Fluminense

12/07/2019 | 20:14



O meia Nenê acertou com a diretoria do São Paulo a rescisão do seu contrato, que iria até o fim deste ano. Desta forma, o jogador está livre para assinar com o Fluminense.

A rescisão estava encaminhada desde os últimos dias, e Nenê já tem acordo com o Fluminense por um contrato até o fim de 2020. Ele ainda passará por exames médicos no clube carioca.

Aos 37 anos, Nenê não estava nos planos do São Paulo para o segundo semestre. Ele tinha sido liberado para procurar outros clubes, assim como o volante Jucilei e o lateral-direito Bruno Peres.

Durante a parada dos torneios de clubes para a Copa América, enquanto o elenco ficou concentrado no CT da base em Cotia, Nenê trabalhou no CT da Barra Funda. E após liberar o meia, o São Paulo ainda aguarda as saídas de Jucilei e Bruno Peres.

O Fluminense tentou contratar Nenê no início desta temporada, mas as partes não chegaram a um acordo. O meia deixa o São Paulo com 12 gols marcados em 71 jogos.