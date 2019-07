Do Dgabc.com.br



12/07/2019 | 19:33



O final de semana será de tempo estável em toda a região do Grande ABC.

O sábado começará com mais uma madrugada fria, com mínima prevista de 8°C, e nevoeiro, mas ao longo da manhã o Sol já brilhará forte. Durante a tarde as temperaturas vão subir, máxima prevista de 25°C, e a umidade relativa ficará novamente abaixo dos 40%. Não há previsão de chuva.

Somente na terça-feira que o tempo deverá sofrer alterações por conta da aproximação de uma frente fria.