Do Diário do Grande ABC



14/07/2019 | 07:09



Um gigantesco prato agitou da edição deste ano de evento agropecuário realizado na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, entre os meses de abril e maio. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (espécie de boi) juntou forças para fazer o maior cozido de carne do planeta, com direito a certificação do Guinness World Records.

O prato foi montado com 4.460 quilos de carne, 300 litros de água e 100 litros de vinho, além de contar com ingredientes para tempero. Uma panela enorme teve de ser utilizada, com distribuição de porções individuais para as pessoas.