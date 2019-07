Bolsonaro extrai dente e recebe orientação para não falar muito nos próximos dias

12/07/2019 | 18:48



O presidente Jair Bolsonaro extraiu um dente na tarde desta sexta-feira, 12. O procedimento foi feito no departamento médico do Palácio do Planalto. Em seguida, Bolsonaro foi para o Palácio da Alvorada, onde cumprimentou e tirou fotos com simpatizantes. "Após extrair um dente voltei mais cedo para o Alvorada. Bom final de semana a todos", escreveu no Facebook.

A recomendação é que o presidente passe os próximos três dias sem falar muito. Ele cancelou a agenda que teria em Florianópolis (SC) para a entrega de ônibus escolares, que ocorreria na próxima segunda, 15, no Hangar da Base Aérea da cidade.

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, vai substituí-lo no evento. Os assessores negam que o cancelamento tenha ocorrido por causa da extração do dente.

Mais cedo, após cumprir compromissos oficiais, Bolsonaro almoçou no restaurante do Planalto com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Ele também tirou fotos com servidores que estavam no local.