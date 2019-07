Do Diário do Grande ABC



14/07/2019 | 07:33



Levantamento do Anuário Brasileiro da Educação Básica, com dados do Plano Nacional de Educação, mostra que aumentou a participação de adolescentes no ensino médio.

No ano passado, a taxa atingiu 68,7% dos jovens com idade entre 15 e 17, contra 61% do ocorrido em 2012. A faixa etária também conta com 91,5% frequentando escolas.

Parte do desafio ainda está na conclusão, sendo que 63,6% dos estudantes de até 19 anos conseguiram finalizar os três anos do ‘colégio’. Em 2012, a porcentagem foi de 51,7%.