14/07/2019 | 07:07



Já está aberta a venda de ingressos para BTS Bring The Soul – The Movie, com estreia no dia 7.

Na região, as exibições ocorrem nas salas da rede Cinemark em Santo André, São Bernardo e São Caetano. As entradas, com valor de sessões normais, podem ser adquiridas nas bilheterias ou por meio da internet (www.cinemark.com.br).

O terceiro documentário sobre o grupo sul-coreano se passa depois do fim da turnê pela Europa do álbum Map of The Soul: Persona, com detalhes sobre os shows, músicas e fãs.