Dramas aproximam trio de cleptomaníacas de 'Gatunas'

Do Diário do Grande ABC



14/07/2019 | 07:29



Amizades começam por série de razões, sendo que encontrar pontos em comum com outras pessoas talvez uma das mais básicas formas de iniciar contato com terceiros. Um item tanto quanto inusitado e fora da lei serve de cola que une três adolescentes completamente diferentes na trama de Gatunas, nova produção teen do catálogo da Netflix. O seriado faz das complicações juvenis de cada uma e seus impulsos formas de conhecerem umas as outras, além de apresentar para o público conto recheado de altos e baixos.

Tudo gira em torno de Moe (Kiana Madeira), Tabitha (Quintessa Swindell) e Elodie (Brianna Hildbrand, esta a mais famosa do elenco por ter interpretado a heroína Míssil Adolescente Megassônico, da cinessérie Deadpool). Elas são cleptomaníacas, ou seja, lidam com transtorno de controle sobre irresistível vontade de roubar coisas, como roupas, bijuterias ou bebidas. Os encontros em grupo de apoio reúnem as jovens, cuja união nasceu após respostas atravessadas e pequenos desafios, o que faz com que percebam que podem se complementar de diversas maneiras. Entre os casos que aparecem, os episódios revelam dramas familiares das garotas

O Brasil marca presença na atração com Henry Zaga, cujo nome verdadeiro é Henrique Gonzaga. Nascido em Brasília, o ator de 26 anos interpreta Luka, interesse amoroso de Tabitha. No currículo, ele tem passagens pelo elenco das séries Teen Wolf e 13 Reasons Why.

Gatunas é inspirado em relato mostrado no livro Trinkets (nome original do seriado e que significa algo como bugigangas), da escritora Kirsten Smith, lançado em 2013 e sem cópia em português. A norte-americana, conhecida por ser umas das roteiristas do roteiro de Legalmente Loira (2001), faz parte da equipe de criadoras do show e ajudou a escrever os capítulos.