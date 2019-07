Ibovespa encerra pregão em queda de 1,18%, aos 103.905,99 pontos

12/07/2019 | 18:13



O temor sobre um eventual adiamento para agosto da votação em segundo turno da Reforma da Previdência prevaleceu sobre o humor dos investidores do mercado acionário local e, cerca de uma hora antes do fechamento, acelerou as ordens de venda. Assim, o Ibovespa encerrou o pregão perdendo a marca dos 104 mil pontos e revertendo os ganhos acumulados em uma semana curta marcada por um feriado, mas que levou o índice à vista aos 105,8 mil no fechamento de quarta-feira.

O índice Bovespa fechou em queda de 1,18%, aos 103.905,99 pontos, totalizando giro de R$ 16 bilhões. Durante a sessão de negócios, o índice Bovespa oscilou 1827,48 pontos entre a mínima e a máxima do dia. A negatividade de hoje reverteu os ganhos acumulados na semana que agora encerra com perda de 0,18%.

Quase no horário do fechamento da sessão de negócios, lideranças da Câmara dos Deputados já admitiam que a votação da reforma da Previdência em segundo turno poderia ser concluída apenas no início de agosto, na volta do recesso parlamentar. Conforme apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em reuniões realizadas entre ontem e hoje, líderes consultaram parlamentares sobre a possibilidade de permanecerem em Brasília no fim de semana e constataram que muitos já tinham voos marcados - o que impediria a formação de um quórum qualificado para apreciar a proposta.

A expectativa de que a tramitação no plenário pudesse ser encerrada hoje ou amanhã deu ao Ibovespa algum fôlego na abertura, mas depois, mesmo com os mercados acionários em Nova York operando em alta firme, os investidores passaram à defensiva.

Para Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos, os mercados no exterior se comportaram hoje até melhor do que na véspera, pois imperou a visão otimista em relação a um possível corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) já na reunião de julho. "Isso limitou a queda do Ibovespa durante o dia. Mas predominou mesmo entre os investidores por aqui o olhar para o andamento da Previdência com a votação dos destaques", disse.

De acordo com Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, o mercado está mais cauteloso sobre o comportamento do Ibovespa, embora a percepção de que a próxima semana (15 a 19 de julho) seja de alta para as ações ainda prevalece, com 51,85%, num universo de 27 participantes. Na edição anterior, a expectativa de alta para a Bolsa nesta semana atingia 71,43%. Ao mesmo tempo, a estimativa de queda avançou de 17,86% para 29,63%. Os que esperam estabilidade são 18,52% do total, ante 10,71% no último levantamento.