Duran Duran vai fazer show comemorativo no Kennedy Space Center

Redação



12/07/2019 | 18:18

A banda britânica Duran Duran vai realizar, na próxima terça-feira (16), um show comemorativo no Kennedy Space Center. O concerto é uma das diversas homenagens do complexo de visitantes aos 50 anos da histórica Missão Apollo 11, responsável pelo primeiro pouso tripulado na Lua.

Show comemorativo Duran Duran

As portas para o show abrirão às 20h, com uma apresentação de abertura às 21h. O começo da performance da banda principal está agendado para às 22h30. Mais informações estão disponíveis neste link.

Divulgação Show do Duran Duran será uma das celebrações aos 50 anos da Missão Apollo 11

No mesmo dia da apresentação, exatamente às 9h32, o complexo de visitantes da NASA transmitirá cenas originais da sequência de lançamento do foguete da missão Apollo 11 em tempo real. Quem participar deste evento irá aproveitar um café da manhã, terá a chance de viver a experiência do Apollo/Saturn V Center e contará com comentários de especialistas, entrevistas com astronautas e muito mais.

Cada momento da missão será devidamente comemorado. No sábado (20), o local irá honrar o pouso na Lua e o momento em que Neil Armstrong deu seus primeiros passos no satélite natural há 50 anos. O NASA Kennedy Space Center Visitor Complex também irá sediar o evento “Splashdown” na quarta-feira (24), em celebração ao retorno dos astronautas à Terra.

Novidades

O complexo de visitantes da NASA recebeu diversas melhorias para a comemoração dos 50 anos da missão Apollo 11. As novidades incluem um olhar mais detalhado sobre o módulo lunar 9, projeções na lateral do foguete Saturn V, uma sala que recria o ano de 1969 para mostrar como foi assistir ao pouso lunar, um jardim de árvores cujas sementes orbitaram a Lua, uma exposição sobre a Fisher Space Pen, e um olhar mais aprofundado sobre o Command e Service Module 119.

Há outras atividades no local, como o Shuttle Launch Experience, Almoço com Astronauta, Journey To Mars: Explorers Wanted, Science on a Sphere, Jardim de Foguetes, Cosmic Quest e Heroes & Legends, apresentando o U.S. Astronaut Hall of Fame, além de filmes espaciais em 3D, incluindo “A Beautiful Planet” e “Journey to Space 3D”. Lá também é possível ficar cara a cara com ônibus espacial Atlantis e com o foguete Apollo/Saturn V, bem como participar de tours de Interesse Especial, que permitem um olhar mais aprofundado sobre os bastidores das missões da NASA.

Parques de Orlando

