Evento no Facebook organiza uma grande invasão à Área 51

Marcella Blass



12/07/2019 | 18:18

O evento “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us“, no Facebook, está organizando uma grande invasão à Área 51. Marcada para 20 de setembro deste ano, às 3h da manhã, a reunião já tem mais de 450 mil pessoas confirmadas.

A Área 51 é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos localizada no Condado de Lincoln, no deserto de Nevada. Com aproximadamente 1552 km² de extensão, a base nunca teve o seu objetivo principal esclarecido, o que alimentou muitas teorias da conspiração a respeito do que é feito (e mantido) lá dentro.

Base alienígena

Uma das teorias mais populares é que a base foi projetada para entender e usar a engenharia e a tecnologia de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados). Na mesma pegada, há quem diga que o local também é usado para estudar a anatomia dos seres extraterrestres – e que, por lá, alguns desses verdinhos vivem e trabalham em harmonia com a raça humana.

E parece que é justamente esse o objetivo de quem confirmou presença na reunião: ver vida extraterrestre. Na descrição do evento, Shitposting cause im in shambles e SmyleeKun, responsáveis pela ideia da invasão, escreveram: “Nos encontraremos na atração turística Área 51 Alien Center e coordenaremos nossa entrada. Se corrermos igual ao Naruto, podemos nos mover mais rápido que suas balas. Vamos ver alienígenas!”.

Outros mistérios

Mas a Base 51 é apenas uma das incógnitas capazes de deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha. Confira, abaixo, outros mistérios do mundo ainda sem respostas: