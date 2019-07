Bianca Bellucci



12/07/2019 | 18:18

O Dia Mundial do Rock é comemorado amanhã (13). Se você não tem ingressos para curtir um show e não vai se dar por satisfeito com as playlists disponíveis no Spotify, o 33Giga separou filmes e documentários na Netflix cheios de rock n’ roll para não deixar essa data especial passar em branco. Confira!







































< >