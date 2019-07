Após seguidor sugerir silicone nos seios para Paola Carosella, ela rebate: Acho que eles caíram bem bonitos

12/07/2019 | 17:11



Paola Carosella mostrou que além de ser uma manteiga derretida no MasterChef Brasil, tem respostas na ponta da língua quando precisa lidar com comentários de ódio nas redes sociais! Isso porque, na última quinta-feira, dia 11, a chefe estava interagindo com alguns usuários do Twitter e então leu o seguinte de um post que já foi apagado:

Só esses peitos que estão meio caídos e precisam de um silicone, né?

Bem elegante, mas afiada, ela então fez questão de responder o comentário dizendo:

Eu acho que eles caíram até que bem bonitos. Eu gosto deles. Mas agradeço a observação e ela definitivamente não será levada em consideração em nenhum momento da minha vida.

Sua resposta não passou despercebida e, além de ter feito com que o perfil de quem a atacou fosse desativado, também gerou os seguintes comentários de outros internautas:

Obra de arte divina, intocável, sem nenhum defeito.

Olho para essa mulher e encontro o total de zero defeitos.

Parabéns pelo K.O. Tremenda falta de respeito desse sujeito.