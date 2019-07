Roberta Miranda interrompe show de imediato para socorrer fã: - O mínimo que eu poderia fazer

12/07/2019 | 17:11



Roberta Miranda surpreendeu a todos em um show que realizou na última quarta-feira, dia 10, em Piracicaba, município do interior de São Paulo. A cantora interrompeu a sua apresentação quase que imediatamente após perceber que um fã estava apresentando sintomas de hipotensão arterial (pressão baixa).

Depois, Roberta explicou, emocionada, como se sentiu naquele momento:

- Ali, era o mínimo que eu poderia fazer, era um fã que estava passando mal, isso me afeta diretamente, parei tudo, para que ele tivesse aquele amparo. E esse é o papel do artista, independente do local e das pessoas, o importante é ter respeito ao próximo.

Nas redes sociais, ela ainda recebeu diversos elogios de seus internautas:

Estava lá!!! Você é um exemplo de artista e profissional! Já era fã, depois do show de ontem, virei admiradora... sem palavras..., escreveu uma usuária do Instagram.

Sempre soberana com seu público, comentou outra.

Empatia e respeito! Muita admiração por você, ressaltou uma terceira.