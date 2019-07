Doria em Ribeirão; Kiko quase no PSDB

Raphael Rocha



12/07/2019 | 17:05



Esta coluna já tratou da reaproximação do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), com o PSDB. Primeiramente acolheu integrantes do tucanato local em seu governo. Depois conversou com dirigentes regionais sobre a viabilidade da mudança partidária. E, amanhã, outro capítulo desta saga deve ser escrito. O governador João Doria (PSDB) tem agenda na cidade. Vai participar da inauguração das obras da Avenida Kaethe Richers, em solenidade que começa às 10h. Dizem que Doria, reservadamente, vai fazer convite para o regresso de Kiko – o prefeito foi do tucanato até 2013, quando migrou para o PSC para ser candidato a deputado federal. Caso o chamamento se confirme, é muito provável que Kiko se transfira de agremiação partidária.

MBL

O MBL (Movimento Brasil Livre) organiza seu segundo congresso amanhã, a partir das 9h, com as principais lideranças do grupo, como o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-foto), o parlamentar estadual Arthur Mamãe Falei (DEM) e o vereador paulistano Fernando Holiday (DEM). O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também estará na palestra tratando sobre o combate ao petismo. O evento acontece no Hotel Mercure, na Avenida Industrial, em Santo André. Mais informações sobre o congresso podem ser obtidas no site https://mbl.org.br/congressoabc.

Luto

Morreu ontem pela manhã Délzio Paschoin, ex-presidente da Câmara de São Bernardo. O parlamentar comandou o Legislativo no biênio 1979-1980. Ainda na década de 1970, assumiu temporariamente a função no lugar de Mario Ladeia da Rocha. Era comerciante na cidade. A causa da morte não foi informada pela família.

Abalo

O fato de o arquiteto Marcelo Beja ter sido chamado a depor na corregedoria da Prefeitura de São Caetano sobre a suspeita de desvios no convênio do Natal Iluminado de 2016 – quando ele era tesoureiro da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) – repercutiu mal entre aqueles que vislumbravam nele um candidato a vereador. Antes de estourar o caso – houve, por parte de comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, indicativo de inconsistência de gastos no convênio de R$ 1,2 milhão –, Beja estava cotado para disputar uma vaga no Legislativo em 2020 por ter nome conhecido no município.

MDB do Grande ABC

Representantes do MDB do Grande ABC se reuniram ontem, em Santo André, para articulação política e debate sobre a conjuntura regional, estadual e nacional. Estiveram no encontro Fernando Belem (Diadema), Pio Mielo (presidente da Câmara de São Caetano), Bruno Gabriel (coordenador regional do partido), Dayane Franco (Rio Grande da Serra), Wagner Grillo (Santo André, anfitrião da reunião) e Vanderlei Jueli (São Bernardo).