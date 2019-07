Após separação, Perlla teria descoberto que ex-marido está namorando professora da filha

12/07/2019 | 16:11



O casamento de Perlla e Cássio Castilhol, pai das filhas da cantora, chegou ao fim em abril de 2019, mas o término continua dando o que falar! Após revelar que o ex tinha alguns comportamentos abusivos e de ela ser vista com um músico de 21 anos de idade, agora parece que a fila andou também para Cássio.

Segundo informações do jornal Extra, a cantora teria descoberto que o ex-marido está namorando uma professora da filha caçula - juntos, os dois são pais de Pérola e Pietra, de sete e seis anos de idade, respectivamente. De acordo com a publicação, logo após o término, Cássio começou a dar aula de música no bairro do Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, onde a pequena estuda, e foi lá que ele conheceu o novo affair.

O novo namoro de Cássio estaria, inclusive, deixando Perlla desconfortável toda vez que vai buscar a filha na escola de música e dá de cara com a atual de seu ex-marido. Ainda de acordo com o Extra, foi só depois de descobrir que a fila tinha andado para Cássio, que Perlla começou a se envolver com outras pessoas - atualmente, no entanto, ela está solteiríssima.