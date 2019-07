Zilu Camargo contrata novo advogado para começar batalha judicial contra Zezé di Camargo

12/07/2019 | 16:11



O processo de separação entre Zilu Camargo e seu ex-marido, Zezé Di Camargo, continua! E não só isso: parece que está prestes a começar uma longa batalha judicial, principalmente por causa da separação de bens comuns entre eles. Agora, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do O Dia, Zilu contratou um novo advogado, chamado Marcelo Saraiva, porque diz ela que tentou convencer Zezé várias vezes para tentar resolver a partilha dos bens de forma consensual, porém sem sucesso.

Agora, em entrevista à coluna, Saraiva informou detalhes sobre o caso:

- Eu tenho 30 anos de advocacia nessa área de família e nunca vi nada igual. Eu fiquei perplexo e chocado com a quantidade de documentos relacionados à partilha de bens que a Zilu assinou contendo vícios que saltam aos olhos. Por isso vamos entrar com a ação anulatória desses documentos. Outro problema foi o fato de anteriormente ela ter tido um advogado em comum com o Zezé para resolver essa questão, quando desde sempre ela deveria ter tido um profissional à parte que se dirigisse somente à ela.

Ele ainda continua:

- A partir do momento que as partes estão em conflito judicial e possuem um advogado em comum, que no caso era o advogado do Zezé, ele intermedia um acordo e passa também para a outra parte elaborando um documento. A partir daí esse documento perde totalmente a validade. O advogado não deveria ter feito isso jamais. Pelo código de ética de advogados, ele deveria ter recusado a assistência à Zilu, que desde o início deveria ter tido um advogado independente para lidar com os interesses dela.

Lembrando que Zilu, além de falar que sempre amará Zezé, contou que em novembro de 2017 foi vítima de coação por parte de Zezé, por meio do advogado dele, para que assinasse um documento em que ela abriria mão das empresas nas quais o ex-casal ainda é sócio até hoje, apesar do divórcio.

Parece que essa história ainda vai longe, não é mesmo?