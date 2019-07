Em programa de televisão, Denilson expõe dívida de Belo: - Está me devendo cinco milhões de reais

12/07/2019 | 16:10



Parece que não é só com Viviane Araújo que o cantor Belo protagoniza polêmicas! O apresentador Denilson - cunhado de Zezé Di Camargo - deu uma entrevista ao programa TV Fama e confessou que Belo está devendo cerca de cinco milhões de reais a ele. Segundo o programa, a dívida é por conta do processo que ocorreu quando o cantor saiu do grupo de pagode Soweto na época em que Denilson tinha os direitos da banda.

Durante a conversa, o apresentador declarou o seguinte:

- O caso do Soweto é lá do passado e é uma causa ganha. A juíza bateu o martelo e agora é ele ter um pouco de responsabilidade e começar a me pagar. Está nas mãos dele me pagar ou não.

E para quem pensa que essa é a primeira vez que Denilson cobra a dívida do cantor em público, está enganado. Para quem não lembra, em 2017 o cantor Thiaguinho postou uma foto com o marido de Gracyanne Barbosa nas redes sociais, e nos comentários da publicação, o apresentador declarou:

Só falta aprender a pagar quem deve.

Colocando mais lenha nesta fogueira, segundo o que o próprio Denilson contou na entrevista, Belo o processou por esse comentário, mas no tribunal foi ele quem ganhou a causa, porque enquanto sua defesa era uma bíblia, a do cantor eram duas folhinhas. Tenso, né?