Grávida de 40 semanas, Ticiane Pinheiro explica que pode recorrer à cesárea em breve

12/07/2019 | 16:10



E a Manu, vem ou não vem? Ticiane Pinheiro completa 40 semanas de gravidez nesta sexta-feira, dia 12, e pode dar à luz a qualquer momento! Acontece já estamos na data limite do nascimento da bebê e pode ser que o médico da apresentadora indique uma cesárea para que não haja riscos para mãe e filha.

- Como no da Rafa eu fiz cesárea e vai fazer dez anos dia 21 de julho, agora eu queria ter essa experiência do parto normal. Só que o meu médico só espera até 40 semanas, que dá dia 12 de julho. Então se não der sinal até lá [que é hoje], vamos ter que marcar a cesárea, explicou Tici na manhã desta sexta, durante o programa Hoje Em Dia.

Vale ressaltar que a preocupação do médico com as 40 semanas da gestação vem de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). A decisão de esperar ou não pelo parto normal é diferente para cada mamãe e depende de muitos fatores, um deles a idade. Como você já sabe, Ticiane está com 43 anos e já é sua segunda gravidez, o que pode estar sendo levado em consideração por seu especialista.

De qualquer forma, o importante é que a pequena Manuella venha com saúde, não é? Agora é só controlar a ansiedade!