Ação conjunta entre GCM e PM aborda 196 pessoas e vistoria 126 veículos

12/07/2019 | 15:39



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano e a PM (Polícia Militar) realizaram no Bairro da Fundação, nesta quinta-feira (11), mais uma ação conjunta. A operação contou com 70 agentes de segurança, sendo 30 guardas municipais e 40 policiais, além de 30 viaturas, com 13 da GCM (Rotam, Romu, Canil e Corregedoria), 15 da PM (BAEP, Rocam, Rádio Patrulha e Base Comunitária) e duas da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), que ficaram de prontidão para necessidade de rebocar algum veículo apreendido.



Foram abordadas 196 pessoas, além de 126 veículos vistoriados, sendo que um foi removido pelo guincho da Semob. Houve, ainda, 19 autos de infração lavrados e duas CNHs (carteira nacional de habilitação) recolhidas.



Além do secretário de Segurança, Jorge Salgado, estiveram presentes o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Luiz Antônio Dantas Valente, o comandante da GCM de São Caetano, Claudinei da Silva Magalhães, e os capitães da PM Rodrigo Rocco Razuk Maluf, Paulo Von Borel e Fernando Carvalho Ricardo.



“A finalidade destas ações conjuntas entre as Forças de Segurança é combater prioritariamente roubo, furto e tráfico de drogas. Este é um pedido do prefeito José Auricchio Júnior, que vem desde que iniciamos o trabalho na secretaria, sempre com intuito de diminuir, ainda mais, os índices de criminalidade em São Caetano”, disse Salgado.



As palavras do secretário de Segurança foram ratificadas pelo capitão da PM, Razuk Maluf. “Primeiramente, é sempre muito importante manter esta proximidade entre a Guarda Municipal e as polícias, além de manter o padrão de segurança de São Caetano sempre elevado”,