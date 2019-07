Pedalada Solidária reúne passeio de bike e doação à Campanha do Agasalho

Do Dgabc.com.br



A Associação dos Empregados da EMTU/SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) promove, neste domingo (14), a pedalada solidária. A ideia do evento é unir a bao vontade, ou seja, atividade física aliada a solidariedade.

A participação é livre. Para fazer parte do passeio, basta comparecer ao estacionamento do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, às 9h, com a sua bike e um agasalho em bom estado, que será doado para a Campanha do Agasalho do Governo do Estado.



Serão 15km de pedalada em ritmo suave, passando pelas avenidas Kennedy, Barão de Mauá, Lauro Gomes, Caminho do Mar, Vivaldi e Vergueiro, retornando daí ao ponto inicial.