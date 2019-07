Por causa da Cientologia, filhos de Tom Cruise foram treinados para odiar a mãe, Nicole Kidman

12/07/2019 | 13:11



Sam Domingo, nora do famoso cantor de ópera Plácido Domingo, deu uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail e falou sobre diversas celebridades que fazem parte da Cientologia, religião conhecida por ter alguns métodos não-convencionais. Após revelar detalhes sobre John Travolta, agora chegou a vez de Sam falar sobre Tom Cruise.

Quando fez parte da Igreja, ela conviveu e estudou junto com a família do astro de filmes de ação. Os filhos de Sam, inclusive, eram amigos de Connor e Isabella, filhos de Tom e Nicole Kidman.

Na época do término dos atores famosos, em 2001, Sam alega que os filhos foram doutrinados para odiar a própria mãe, que não fazia parte da Cientologia. E ela tomou a decisão de contar isso, agora, após Isabella anunciar, recentemente, que está aderindo à religião:

- Isabella está sendo usada para propaganda, ela é filha de Tom Cruise, não é justo o que estão fazendo com ela e Connor. Eles não têm escolha a não ser virarem o pôster da Cientologia agora.

Após o divórcio, as crianças viveram de forma isolada em uma espécie de acampamento, longe de outras pessoas, sob a liderança de Marty Rathburn, um nome poderoso da Cientologia - que também já saiu da Igreja -, já que na época acreditava-se que a comunicação entre elas e Nicole deveria ser cortada, pelo fato de a atriz ser considerada uma pessoa supressiva.

Sam explica:

- Eu sei as técnicas que elas usavam... eu sei o que Marty Rathbun fez. Ele foi muito duro com eles, as crianças Cruise não tiveram escolha. Após o divórcio, eles foram doutrinados na Cientologia e ficaram muito isolados.