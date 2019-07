Bottas lidera dobradinha da Mercedes no segundo treino livre do GP da Inglaterra

12/07/2019 | 12:29



Depois da surpreendente liderança do francês Pierre Gasly, da Red Bull, na primeira atividade de pista nesta sexta-feira para o GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, a Mercedes restabeleceu a sua hegemonia na temporada de 2019 da Fórmula 1 e fez a dobradinha na segunda sessão de treinos livres. Com o tempo de 1min26s732, o melhor do dia, o finlandês Valtteri Bottas superou Lewis Hamilton, piloto da casa, por apenas 0s069 - cravou 1min26s801.

Com um rendimento melhor que na atividade da manhã, os dois carros da Ferrari ficaram logo atrás dos rivais da Mercedes. Mais uma vez, o monegasco Charles Leclerc ficou na frente do seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel. Fez o tempo de 1min26s929, bem perto da marca obtida por Bottas (apenas 0s197 atrás), contra 1min27s180 do tetracampeão mundial.

Pierre Gasly conseguiu a proeza de superar, em dois treinos livres seguidos, o seu companheiro de equipe. O francês terminou a segunda sessão na quinta colocação com o tempo de 1min27s249, enquanto que o holandês Max Verstappen foi apenas o sétimo com 1min27s562.

Entre os dois carros da Red Bull ficou o inglês Lando Norris, em mais uma boa performance da McLaren, com a marca de 1min27s546. O seu colega de equipe, o espanhol Carlos Sainz Jr., obteve o oitavo melhor tempo do treino. O tailandês Alexander Albon, da Toro Rosso, ficou em nono, à frente do mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, que completou os 10 primeiros colocados.

Na pista, depois do incidente do francês Romain Grosjean no primeiro treino pela manhã, quando o piloto da Haas rodou na saída do pitlane, a segunda sessão foi mais tranquila em Silverstone. De mais emocionante na primeira meia hora de treino, apenas algumas escapadas (inclusive de Grosjean e Vettel), mas sem maiores consequências.

Um grande destaque da atividade da tarde foi a presença de Frank Williams, dono da equipe Williams, que completa 50 anos de Fórmula 1. Para azar do chefe, o inglês George Russell teve problemas e amargou a lanterna, atrás até do polonês Robert Kubica, seu colega de escuderia. O australiano Daniel Ricciardo também lidou com uma falha de sua Renault e causou um rápido safety car virtual no fim do treino livre.

Neste sábado, a terceira sessão de treinos livres será às 7 horas (de Brasília) e o treinamento oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas. A corrida no domingo está marcado para 10h10.