Pré-estreia de Descendentes é cancelada e irmã de Cameron Boyce faz desabafo sobre morte do ator: Ele era perfeito

12/07/2019 | 12:11



Como você viu, o ator Cameron Boyce morreu no último sábado, dia 6, após sofrer uma convulsão durante à noite. O astro do Disney Channel tinha apenas 20 anos de idade e sofria de epilepsia, e tomava medicamentos para tratar de sua condição. A morte repentina de Cameron chocou a todos, especialmente os fãs de Descendentes, cujo terceiro filme estreará no dia 2 de agosto deste ano. E para honrar o artista, que interpreta Carlos no longa teen, a Disney decidiu cancelar a pré-estreia do projeto, sem remarcar para nenhuma outra data. A empresa enviou um comunicado à imprensa internacional, que você pode ler a seguir:

Temos orgulho de fazer parte do legado de Cameron Boyce ao mostrar seus talentos na tela, mas estamos cancelando o evento de estreia do tapete vermelho de Descendentes 3 (programado para 22 de julho). E, em vez disso, a The Walt Disney Company fará uma doação para o Thirst Project, uma organização filantrópica à qual Cameron estava profundamente comprometido. Com a permissão da família Boyce, o Disney Channel dedicará a transmissão de Descendentes 3 na memória de Cameron Boyce, diz o comunicado destinado à People.

O Thirst Project, segundo o site da instituição, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com o apoio de jovens para ACABAR com a crise global da água, construindo poços de água doce em comunidades em desenvolvimento que precisam de água potável segura e limpa. Uma bela causa, não é?

Além da homenagem da Disney, Cameron ainda recebeu um tributo da irmã, Maya Boyce. No Instagram, a jovem publicou diversas fotos ao lado do irmão e fez um desabafo sobre a morte de seu melhor amigo. Leia a seguir:

Sim, ele morreu. Sim, estou triste.

Cameron era o meu melhor amigo. Ele é alguém que eu sempre vi como um ídolo. Seu sorriso poderia iluminar um ambiente, como mais ninguém.

Ele era perfeito.

Ele sempre disse que, se você tem uma voz, você tem o privilégio de usar essa voz para a mudança, e ele não fazia pouco dessa ideia. Ele entendia a sua responsabilidade como alguém que muitas crianças iriam se espelhar.

Cameron sempre se mostrou como alguém generoso e gentil.

Ele fez mais em 20 anos de vida, do que a maioria das pessoas poderiam fazer em 100 anos.

Ele era ativamente caridoso. Ele viajava o mundo. Ele fazia da criatividade e da arte a sua missão, e ele encorajava outros a fazer o mesmo.

Claro, estou devastada. Eu ficarei assim pelo resto da minha vida. Mas eu me apego, e encorajo outros a se apegarem também, à sua memória de sempre ser otimista.

Ele era a personificação de um raio de sol.

Eu posso dizer confiante que ele iria querer que celebrássemos, crescêssemos e fôssemos perseverantes.

Sim, ele morreu. Sim, estou triste. Também estou feliz. E grata. Eu estive com ele horas antes dele morrer. Foi normal e divertido. Nós dissemos Eu te amo. Ele estava feliz.

Eu soube por 17 anos o que era ser amada por Cameron Boyce. Este é o presente mais lindo que eu já recebei.

