João Vitti, Nando Rodrigues e Solange Couto são os finalistas do Super Chef Celebridades

12/07/2019 | 12:11



Após João Vitti ser anunciado como o primeiro finalista do Super Chef, reality show culinário do Mais Você, agora os outros dois famosos que vão enfrentá-lo na final também foram conhecidos. Na manhã desta sexta-feira, dia 12, Ana Maria Braga revelou que Nando Rodrigues foi o mais votado pelo público, com 65% dos votos, para competir com o pai de Rafael Vitti pelo título da competição. Solange Couto também vai para a final, tendo recebido 20% dos votos.

Vitti, aliás, foi para a final na última quinta-feira, dia 11, depois de somar o maior valor nas notas dos jurados que avaliaram pratos feitos pelos semi-finalistas em dois dias consecutivos. Com isso, Valesca Popozuda deixa a competição.

E aí, para quem vai a sua torcida para levar o troféu para casa?