Obituário - 12 de julho de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/07/2019 | 11:17



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sexta-feira, 12 de julho de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios

Adherbal Bernardi Passador

(São Caetano, 18-3-1933 – Mauá, 6-7-2019)

Adherbal Bernardi Passador descende de duas famílias antigas da Linha Mauá a Ribeirão Pires. O pai, José Passador, nasceu em Jundiaí e chegou à Mauá (então Pilar) por volta de 1915. A mãe, Rosa Bernardi Passador, nasceu em Ribeirão Pires em 1904. E Adherbal teve um irmão, Joaquim Orivaldo Passador, o Juca Passador.



Adherbal seguiu o ofício de torneiro-mecânico, na nascente indústria metalúrgica do Grande ABC. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Parte aos 86 anos e está sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 9 de julho

Carmen Avelhaneda da Rocha, 94. Natural de Itobi (SP). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quarta-feira, dia 10 de julho

Marina Fava Spinetti, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Albertino Gomes da Silva, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria da Conceição Perente Comparini, 83. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pereira Costa, 82. Natural de Itacaré (BA). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Perpétua da Silva, 81. Natural de Carrapichel (BA). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Águida Justina Buzzá Micke, 80. Natural de Nova Europa (SP). Residia na Vila Ema, em São José dos Campos (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Nova Europa (SP).

Maria Aparecida Lucas, 64. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eloísa Barbosa de Jesus, 59. Natural de Teodoro Sampaio (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rinaldo Borsari, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Mecânico. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aleksandra Fernandes dos Santos, 45. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Santo André, quinta-feira, dia 11 de julho

Maria Helena Pinto de Moraes, 80. Natural de Araras (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 8 de julho

Edison Braga Zafanelli, 74. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 9 de julho

Eufrosina Rodrigues de Miranda Costa, 92. Natural de São João do Piauí (PI). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Jan Kuczynski, 88. Natural da Polônia. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Gethsemani, em São Paulo (SP).

João Graciano de Souza, 86. Natural de Ibirajara (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Izolina de Godoi Nespoli, 81. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Olindina Lopes de Almeida, 79. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

José Carlos Azevedo, 78. Natural de Garça (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Moacir Rodrigues dos Santos, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque dos Químicos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Petronilho Alves Teixeira, 69. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Marcos Antonio Castanho, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Gregório Antonio de Carvalho, 63. Natural de Buique (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 10 de julho

Iracema Castilho Balbo, 91. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Maria Ferreira Barros, 87. Natural de Jardim (CE). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Moreira do Nascimento, 84. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Paulo Sanches Quadrado, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Durvalino Cano, 74. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Crematório Vila Alpina.



São Bernardo, quinta-feira, dia 11 de julho

Antonio Adelino de Macedo, 56. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Netuno, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Lopes Moreira, 97. Natural de Portugal. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida do Nascimento Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Márcia Kunitaki Juvêncio da Silva, 54. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alpina. Dia 10. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 6 de julho

Angélica Domingues Benjamin, 95. Natural de Cabreúva (SP). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 6. Cemitério Municipal de Cosmópolis (SP).

Francisco Castro Tarifa, 85. Natural de Guararema (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

João Batista Ferreira, 54. Natural do Paraná (RN). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Claudemir Ribeiro de Oliveira, 49. Natural de Altônia (PR). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 7 de julho

Zelina Alves de Moura, 85. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

Judite da Costa Germano, 71. Natural de Braz Pires (MG). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Sebastião Gonzales Portti, 62. Natural de Arco Íris (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 8 de julho

Maria Cardoso Santos, 93. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Umbelina Maria Sebastião, 81. Natural de Divinésia (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Joel Correia Lima, 80. Natural de Crato (CE). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Lázaro Batista de Paula, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Vitor Gabriel, 76. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Benicio Domingos de Souza, 69. Natural de Júlio de Mesquita (SP). Residia no Jardim Bom Recanto. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Terezinha dos Santos Lima, 68. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Santo Corso, 63. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Cassemiro Pião, 63. Natural de Coimbra (MG). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Eduardo Bonifácio Alves, 52. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Thiago Costa, 30. Natural de Mauá. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Miguel de Araujo Silva, 12. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 9 de julho

Cecília Rodrigues Meira, 87. Natural de Bocaiuva (MG). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Pereira Justino, 80. Natural de Rio Largo (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Carmem de Luzia, 73. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria José Rosa dos Santos, 73. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 9. Cemitério São Lázaro, em Jequié (BA).

Geraldo Cassemiro, 71. Natural de Tocantins (MG). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo Dantas Santana, 66. Natural do Recife (PE). Residia no Centro de Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Sueli Dias de Barros, 59. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Vitorino de Castro Araujo, 58. Natural de Pedra Branca (CE). Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 10 de julho

Maria José dos Santos Silva, 74. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério Santa Lídia.