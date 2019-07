Linha 2020 da Fiat Toro vai receber versão com capota basculante

Leo Alves



12/07/2019 | 11:18

A linha 2020 da Fiat Toro já havia sido antecipada pela marca, mas foi apresentada oficialmente nesta semana. Além da nova configuração de entrada (Endurance), a picape recebeu um novo para-choque dianteiro. Entretanto, a versão Ultra, maior novidade da linha, será lançada até o final do ano.

Linha 2020 da Fiat Toro: versão Ultra

Equipada com o motor 2.0 Diesel, a Ultra traz de série uma capota com abertura basculante, mas também pode ser removida. Com isso, a Toro vira praticamente um sedã com caçamba. Ela também traz logotipos escurecidos e um santantonio exclusivo.

Alguns equipamentos novos também foram adicionados à gama da Toro. Exceto o modelo Endurance, todos os demais passam a vir de série com a tela multimídia de sete polegadas. A versão de entrada até pode receber o equipamento, mas apenas como opcional.

O alarme com comando na chave é outro item que passa a ser de série em todas as versões. Três novas cores também foram adicionadas: Prata Billet, Marrom Deep e Azul Jazz.

Preços

A seguir, confira os preços sugeridos da Fiat Toro 2020. Por enquanto, não há informações sobre os valores da versão Ultra.

Toro Endurance 1.8 Flex MT5 – R$ 92.990

Toro Endurance 1.8 Flex AT6 – R$ 98.990

Toro Endurance 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 129.990

Toro Freedom 1.8 Flex AT6 – R$ 109.990

Toro Freedom 1.8 Flex AT6 S-Design – R$ 114.990

Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 140.990

Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4 S-Design – R$ 145.990

Toro Volcano 2.4 Flex AT9 – R$ 122.990

Toro Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 152.990

Toro Ranch 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 159.990

—

Na galeria, confira os detalhes da Fiat Toro 2020.

Foto: Divulgação Versão Ultra conta com capota basculante Foto: Divulgação Versão Ultra conta com capota basculante Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020 Foto: Divulgação Fiat lança Toro 2020