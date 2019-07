Destinos imperdíveis na Argentina: 4 passeios turísticos em Mendoza

Redação



Os passeios turísticos em Mendoza são opções para viajantes brasileiros que querem explorar destinos argentinos além da capital Buenos Aires. Com mais de mil vinícolas de todos os tamanhos, a cidade une a beleza de paisagens nevadas com o enoturismo – suas bebidas são reconhecidas e apreciadas em diversas partes do mundo.

A operadora de turismo Brasileiros em Ushuaia incluiu a cidade de Mendoza como uma opção atrativa para os viajantes que passam pela Argentina. Veja quatro passeios imperdíveis selecionados pela empresa.

4 passeios turísticos em Mendoza

Vinícolas

As visitas às chamadas “bodegas”, no Valle Central, incluem passeio pelos vinhedos e degustação dos mais prestigiados vinhos. Junto ao guia, o grupo visitará diferentes vinícolas, desde as mais tradicionais até opções mais modernas.

Tour pelos Andes

Pela Rota Internacional Nº 7, o passeio leva de Potrerillos, Uspallata e ao vale com montes coloridos, até a Cordilheira dos Andes. Depois, segue ao centro de esqui Los Penitentes e à Puente del Inca, com suas fontes de águas termais e sulfurosas.

No caminho, há um mirante do Cerro Aconcágua, a maior montanha do mundo fora da Ásia, com 6.962 metros. O caminho continua até Las Cuevas, última cidade Argentina antes da fronteira com o Chile.

Cânion do Atuel

Esse passeio vai em direção às terras do sul, por Luján, Tunuyán, San Carlos e chega a San Rafael, que fica a 230 km da cidade de Mendoza. Por lá, uma boa opção é visitar a ilha do rio Diamante e o Cânion do Rio Atuel, com sua combinação de cores e formas.

No Dique Valle Grande, a beleza rústica da montanha permite descobrir formações rochosas como El Fantasma, Valle de los Monges Perdidos e Mesa das Brujas. A última parada inclui o complexo hidrelétrico El Nihuil.

City tour

Além das belas paisagens ao redor, também vale conhecer a própria cidade de Mendoza. O passeio começa pela cidade antiga e segue para Alameda Microcentro, Bairro Cívico, Parque General San Martin, Cerro da Gloria, Estádio Mundialista e anfiteatro Frank Romero Day, cenário do ato central da Festa Nacional da Uva.

