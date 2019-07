Mala de viagem: como escolher e organizar

Redação



12/07/2019 | 11:18

Feita uma semana antes ou no dia anterior às férias, a mala de viagem varia sempre conforme as necessidades de cada viajante. Alguns preferem sair de casa com muitos itens. Outros, optam por guardar espaço para produtos comprados no destino. Seja como for, a organização das bagagens pode contribuir para uma estadia mais tranquila, seja a trabalho ou a passeio.

O que levar na mala de viagem

Independentemente do clima do destino, a dica é levar peças de roupa e calçados facilmente combináveis entre si. Com isso, além de otimizar espaço, o viajante não fica com a sensação que está sempre com o mesmo look.

Visualhunt.com Tamanhos e formatos podem variam de acordo com a necessidade do viajante

Caso o espaço seja limitado, como no caso de uma mala de viagem pequena, o ideal é fazer rolinhos com as peças de roupa. Utilize o espaço de dentro dos calçados para levar itens menores, como potinhos (comuns para higiene pessoal) e saquinhos com brincos, anéis e colares. Vale destacar que as bolsas feitas com materiais flexíveis facilitam a vida de quem quer encaixar mais peças dentro da mala.

Utensílios e acessórios como carregador de celular e secador de cabelo podem ser transportados na bagagem. Entretanto, lembre de verificar a voltagem antes de plugar os aparelhos na tomada. Muitos são bivolt, mas nem sempre compatíveis com os formatos de tomada usados fora do Brasil.

Tipos de malas de viagem

Tecido, couro e plásticos são os materiais mais comuns para fabricação de bolsas de viagem. A grande diferença entre eles é a resistência. Durabilidade e proteção dos itens internos também mudam de acordo com a matéria-prima base da peça.

VisualHunt.com Modelos maiores e acima de 10kg precisam ser despachados em viagens de avião

A mala de viagem rígida costuma ser feita de Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) – um tipo de termoplástico que dá resistência à peça e conserva a leveza. Normalmente, os modelos são vendidos com cadeados integrados e telinhas internas, que servem para colocar itens menores.

Se a pessoa vai viajar pela primeira vez, investir em um kit de mala de viagem pode ser uma boa pedida. Os conjuntos costumam vir com bagagens de três tamanhos diferentes, portanto, podem até ser compartilhados com outros viajantes.

As plataformas de venda online podem ter preços mais em conta do que as lojas físicas. Um exemplo disso são os vendedores de mala de viagem no Mercado Livre. Entretanto, recomenda-se que o comprador fique atento à reputação do comerciante antes de efetivar o pagamento.

Tamanho

A mala de viagem de mão costuma ser usada para itens pessoais ou de valor. Se a destino for percorrido de avião e por longas horas, essa pode ser uma opção para o viajante levar os pertences principais e que lhe proporcionem mais conforto. Livros, itens de higiene pessoal e relaxantes musculares podem vir a calhar.

Visualhunt Opções de mão podem ser levadas na cabine, durante o voo e são indicadas para pertences pessoais ou de valor

Já a mala de viagem média precisará ser despachada. E vale a pena ficar de olho na quantidade de bagagens maiores e em seus pesos, já que, em 2017, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovou que as companhias aéreas cobrem por bagagem despachada em voos domésticos.