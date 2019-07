Dia Mundial do Rock: conheça sites e apps para cifras de músicas

Bianca Bellucci



12/07/2019 | 11:18

Já que Dia Mundial do Rock é comemorado amanhã (13), o 33Giga separou cinco sites dedicados a oferecer cifras de músicas. Para você que quer arrasar nas rodinhas de violão com clássicos do Legião Urbana ou para quem quer arriscar tirar um Red Hot Chili Peppers de sua guitarra, confira as opções abaixo e se prepare para se tornar um astro do rock – nem que seja apenas em seu quarto.

Este site distribui cifras para guitarristas, baixistas e bateristas. Além de o internauta poder procurar por uma banda ou música, ele separa as canções de acordo com a dificuldade. Por exemplo, só quem for expert poderá tocar a versão acústica de Layla, de Eric Clapton. Mas o que mais chama atenção no portal é que ele também dá o ritmo da canção. Dê o play e acompanhe os acordes. O Songsterr ainda está disponível gratuitamente para dispositivos mobiles com Android e iOS.

Bem completinho, este site brasileiro oferece as partituras na tela e cada acorde conta com um balãozinho mostrando a posição dos dedos e o seu som. Agora, quem tem dificuldade em pegar nota por nota, a página conta com videoaulas. Basta dar o play e acompanhar o ritmo. O Cifra Club dá orientação para os mais variados instrumentos, desde guitarra até gaita. Ele também está disponível como aplicativo para Android e iOS.

Praticamente uma enciclopédia para quem toca guitarra ou violão, o site possui mais de 800 mil canções. Ele exibe as músicas em tablaturas e acordes. Se quiser ouvir o som de uma nota, basta posicionar seu mouse em cima. O Ultimate Guitar está disponível para Android e iOS, ambos gratuitos.

As partituras neste sites ficam dividias em três categorias: instrumentos, gêneros e artistas. O usuário também pode procurar por uma banda ou música específica. Além da tablatura, os internautas acompanham os acordes e podem ouvir seu som. Outras funções que o Cifras oferece são: afinador online para seu violão, a possibilidade de criar um Songbook e simplificar acordes. O portal não possui ainda uma versão para aplicativos.

Esse site tem cifras dedicadas para apenas um instrumento: o ukulele. E se você pensa que a página não tem muitos acessos, saiba que são mais de 800 mil ao mês. Com a ajuda dele é possível tocar clássicos do rock, como The Beatles e Metallica, no típico instrumento havaiano. Com uma versão para Android (que custa R$ 8,49), o Uke Cifras exibe os acordes no topo da tela e depois segue a partitura. Para não precisar ficar descendo a página e perder o ritmo, o site conta com um sistema de rolagem automático.

