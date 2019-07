Curso de férias em SP ensina a montar robôs

Da Redação, com assessoria



12/07/2019 | 11:18

Para quem sempre sonhou em criar seu próprio robô, mas não tem conhecimento nenhum de robótica ou de inteligência artificial, a Microcamp está lançando um curso intensivo de férias sob medida: o “Inseto robótico”. Em oito horas de curso, é possível criar o Walter, um pequeno inseto montado com Arduino (plataforma que ajuda nos projetos de eletrônica e programação) e 5 servo motores.

O pequeno robô é atraído pela luz e é capaz de escapar de obstáculos, podendo até mesmo parar para descansar quando quiser. O curso é presencial, com material online e garante certificado. O evento de férias da Microcamp tem um preço especial de R$ 49,90.

Esta é uma oportunidade para iniciantes terem o primeiro contato com robótica e inteligência artificial de maneira simplificada. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo sábado, dia 13 de julho. As aulas serão ministradas entre os dias 17 e 27 de julho em todas as 27 unidades próprias da Microcamp e outras 10 franquias da rede.

Cronograma:

Aula 1 – introdução ao Arduino e Inteligência Artificial

Aula 2 – Montagem do Arduino e Protoboard

Aula 3 – Montagem dos servomotores

Aula 4 – Implantação da IA e testes

Serviço

4 aulas de 2 horas (durante a semana) ou 2 aulas de 4 horas (sábados).

Quando: 15/07 até 27/07

Investimento: R$ 49,90

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga