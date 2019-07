Metrô sem cor partidária

Do Diário do Grande ABC



12/07/2019 | 11:12



A troca do projeto do Metrô para o Grande ABC, da Linha 18-Bronze para a Linha 20-Rosa, esquentou os bastidores políticos do Grande ABC. Natural que qualquer movimentação acerca de investimento esperado há décadas pela sociedade desperte sentimentos apaixonados. Assim como também é compreensível que políticos exacerbem seus posicionamentos para angariar apoios. O que preocupa, porém, é que o acirramento dos ânimos descambe para briga fratricida que enfraqueça a campanha da sociedade civil organizada para convencer o governo do Estado a, enfim, implantar o aguardado modal. Seria contraproducente.

Exatamente por isso é que o Grande ABC não pode perder o foco. A luta é pelo Metrô, não entre suas lideranças políticas. Agora é o momento de manter a vigilância para que o governador João Doria (PSDB) inclua no orçamento do ano que vem os R$ 20 milhões necessários para a realização do projeto funcional da Linha 20, entre São Bernardo e a Capital. Compromisso assumido pelo gestor, é hora da cobrança. Sem desmobilização. Tentar tomar uma batalha pela guerra toda é medida diversionista que atende apenas aos interesses de quem quer manter as sete cidades submissas a vontades externas. Nada de terceirizar a autonomia regional. Como diz a expresão latina, Non Ducor Duco. Não sou conduzido, conduzo.

Neste momento, a desagregação das lideranças políticas regionais é tudo o que interessa a determinado grupo de poderosos. Quanto mais segregadas as sete cidades, menos força e interesse haverá para defender e reivindicar transporte de qualidade às sete cidades. Lutas para melhorar a vida da população devem pairar acima das paixões partidárias. O Metrô não tem cor. O morador do Grande ABC sabe disso. Até porque, inteligente que é, consegue identificar quem de fato está trabalhando para a tão sonhada implantação do modal na região, quem está trabalhando contra ou quem trabalha só para fazer de conta. A resposta, de acordo com o posicionamento de cada um, virá no momento oportuno. A batalha continua.