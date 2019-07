No Power Couple, Nicole Bahls desabafa que está com azar no jogo: - Só dá ruim

12/07/2019 | 10:11



O Power Couple Brasil está entrando na reta final, sendo que o grande vencedor vai ser conhecido no dia 25 de julho. Mas os casais que ainda estão no jogo continuam dando o que falar, como Nicole Bahs, que desabafou com Drika e Clara sobre o jogo:

- Acho que eu não estou com muita sorte não de jogo. Só dá ruim.

A companheira de André Coelho, ao escutar o que Nicole disse, disparou:

- Vocês ganharam a Prova dos Casais agora, saíram da DR... É assim mesmo, às vezes é só ziguizira. Eu perdi quatro provas seguidas. Sorte é ganhar Prova dos Casais, que tem imunidade, quer coisa melhor que isso? Não tem não.

Já Drika contou o que gostaria que acontecesse:

- Bom mesmo seria uma prova com um presente bom, tipo um carro, uma viagem...

E Nicole brincou:

- A gente pede viagem, Deus entende errado e manda a gente pra casa.

Com isso, Drika falou sobre suas preocupações fora da casa:

- Socorro, eu queria voltar e tirar uma semaninha com a minha família, mas não vou poder não, preciso pagar um monte de coisas.

E Nicole deu um conselho bem gente como a gente:

- Deixa o nome no Serasa um pouquinho.

A conversa rolou depois que Drika recebeu uma carta se atualizando das notícias que acontecem do lado de fora do jogo. A mãe da bailarina contou, em detalhes, como anda a situação financeira da família e fez todos os casais caírem no riso.

- O seu pai está pagando as contas este mês, porque o dinheiro acabou. Mas já está tudo planejado e no fim do mês as coisas se ajeitam.

Eita!