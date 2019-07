Cleo sensualiza em clique e rebate fã que sugeriu regime

12/07/2019 | 10:11



Nem sempre os famosos conseguem passar batido pelos ataques nas redes sociais, né? Cleo costuma interagir bastante com os internautas em seu perfil no Instagram e no Twitter, sempre atenta aos comentários elogiosos e também às críticas.

Em mais recente foto divulgada na web, a atriz e cantora não ficou calada diante de algumas críticas que recebeu por clique sensual. Uma seguidora sugeriu que ela deveria fazer dieta e acabou recebendo uma responda bem educada da beldade. Regiminho, amor, escreveu a mulher.

A filha de Gloria Pires não deixou por menos e rebateu: Cuidar da vidinha, amor.

Em seguida, outra mulher criticou a mesma foto, apontando para a boca de Cleo. Passou do ponto no preenchimento. Só acho, disse a internauta.

Sem paciência, Cleo escreveu: O que você acha pode guardar para você, meu anjo