Isis Valverde radicaliza no visual e surge ruiva para nova personagem em novela

12/07/2019 | 10:11



Uau! Isis Valverde abandonou os longos fios pretos por um bom motivo. A atriz surgiu completamente ruiva em fotos divulgadas no Instagram. Por lá, ela revelou que a transformação se deu por causa de seu novo trabalho nas telinhas.

De acordo com a Vogue, Isis está com os fios avermelhados por causa de sua próxima personagem, na a novela Amor de Mãe, trama que vai substituir A Dona do Pedaço na faixa das nove, a partir de outubro deste ano na TV Globo.

Para a publicação, ela falou sobre a mudança radical: Foi uma das maiores mudanças de visual que já fiz na carreira. Me dá muito prazer me reinventar, comemorou ela. Para ficar ruiva, Isis passou quatro horas com a colorista Branca Di Lorenzo.