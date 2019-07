Meghan Markle estava demonstrando muito amor pelo filho, Archie Harrison, em evento com príncipe Harry

12/07/2019 | 10:11



Na última quarta-feira, dia 10, Meghan Markle marcou presença em uma partida de pólo de seu marido, príncipe Harry, e foi flagrada pelos paparazzi com o filho, Archie Harrison! O momento veio dias após serem divulgadas fotos do batizado privado do primeiro filho do casal.

Agora, segundo informações da People, uma fonte que estava presente no dia do evento esportivo deu os detalhes de como a ex-atriz estava. No dia, levemente quente, Meghan ficou a maior parte do tempo na sombra de uma árvore com o seu filho nos braços:

- Ela estava demonstrando muito amor por ele, sem dúvidas. Ela estava beijando e acariciando-o e balançado-o para cima e para baixo.

Como se é esperado de um bebê de pouco mais de dois meses de idade, Archie dormiu por grande parte do evento e, mesmo quando abria os olhos, o pequeno demonstrava ser bem quietinho. Lembrando que a própria Meghan, na primeira coletiva de imprensa três dias após o parto, já havia indicado que o filho era bem tranquilo.

Nas fotos de paparazzi, Meghan e Harry pareciam muito felizes com o filho e, de acordo com outra pessoa próxima da família real, as imagens mostram de verdade como é a família:

- Eles estão radiantes e aproveitando cada dia. Como a maioria dos novos pais são, eles estão muito animados. Há algo novo todos os dias. Eles apenas estão muito felizes.