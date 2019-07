Fim do De Férias com o Ex Brasil tem choro, sexo, festa e Bifão pelada

12/07/2019 | 10:11



Tudo que é bom dura pouco, certo? E com o De Férias com o Ex Brasil a lógica é a mesma. O reality show de pegação da MTV chegou ao fim na última quinta-feira, dia 11, deixando os fãs do programa órfãos novamente. Mas se você pensa que o fato de o fim da quarta temporada ter chegado fez com que o episódio fosse calminho, está muito enganado. Teve choro, muita pegação, as últimas alfinetadas, Bifão nua e um clima de nostalgia entre os participantes.

Para começar, Stéfani Bays chorou após ter sido chamada de falsa por Fábia, na brincadeira que foi exibida no episódio anterior, quando os participantes tinham que tomar um shot por quem gostasse e despejar um líquido intragável em um vidro para quem não gostasse. Bifão também falou mal de Teté e, por isso, as duas conversaram em seguida.

- Vou falar o que tenho vontade e vou cagar para quem não ligar, e quero que você seja assim também, disse Bifão, que escutou como resposta:

- Tentei me aproximar de você, tudo que errei pedi desculpas. Chorei não pelo que você falou, mas pelas pessoas. Ninguém chega para mim e fala.

Aliás, o nome desse último episódio foi Bifão, que ainda brigou com Matheus Crivella, jogando seu sorvete fora e quebrando no chão o potinho que estava na mão do participante, afirmando que tudo não passava de uma brincadeira.

Quer mais? Pois ela ainda apareceu completamente nua na frente de todos, se cobrindo com a mão e com um pouco de espuma. Tudo porque o tablet tocou quando ela estava no banho e a loira não quis perder nenhum detalhe do que seria dito. Pode?

Foi então que Tati Dias e Matheus, que dormiram juntos novamente, ganharam espumante em um espaço reservado para os dois em Ilhabela, onde foi gravado o reality.

- Pode pegar quem você quiser, mas só me conta, pediu ela. Eles se beijaram no mar e Tati entregou:

- Queria transar.

E Matheus explicou:

- Eu vi que não era o momento, resolvi respeitar.

Quando os dois votaram para a casa, mais uma interação entre todos, que tiveram de dizer do que se arrependiam no programa.

Tati, claro, atacou Gabriel, seu desafeto na casa:

- Eu me arrependo de ter escolhido o Gabriel [Aglio] na primeira suíte master, de ter ficado, me envolvido, transado com ele. Eu achei que ele era uma pessoa, mas era outra.

Ele, por sua vez, falou de sua ex, Ana.

- Eu me arrependo de ter brigado com você na frente de todo mundo, disse ele, após ter escutado da ex:

- Eu me arrependo de ter dormido com meu ex no início.

Para finalizar, ainda teve beijo quádruplo na piscina entre a mulherada; Luca Colela, ex de Tati e Bifão, foi para a suíte máster com Karina Sousa, enquanto alguns casais que se deram bem ao longo do reality ganharam um passeio de barco no dia seguinte.

No fim, com sempre, todos se reuniram em uma festa, com direito a muita dança, bebida e fogos.

E aí, já está com saudades do programa? Lembrando que a próxima edição pode rolar com participantes famosos!