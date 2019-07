Ticiane Pinheiro completa 40 semanas de gravidez e Ana Hickmann brinca: - Tá na hora de chegar!

12/07/2019 | 10:11



Está chegando a hora! Ticiane Pinheiro completa nesta sexta-feira, dia 11, 40 semanas de gravidez e pode dar à luz a qualquer momento. A apresentadora está esperando sua filha com César Tralli, que se chamará Manuella, e de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, ela já se prepara para o parto.

Segundo a jornalista, a filha de Helô Pinheiro pode dar à luz até domingo. O desejo é que o parto seja normal e o médico dela irá avaliar a situação para ver se isso será possível.

Tici trabalhou até um dia antes de completar as 40 semanas e na última quinta-feia, dia 10, postou muitas fotos com a equipe do Hoje em Dia, programa que apresenta na TV Record. Ana Hickmann postou um vídeo em seu Stories em que brincava de conversar com a barriga da colega de trabalho. A modelo disse para Manu:

- Tá quentinho e tudo, mas tá na hora! Tá na hora de chegar, Manu!

No final da noite, Ana ainda postou as fotos abaixo em que passava a mão na barriga de Tici.