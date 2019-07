Estreia de Gretchen em A Dona do Pedaço dá o que falar na web

12/07/2019 | 10:11



Quem gosta das aparições de Gretchen, certamente ficou feliz com a estreia da cantora e atriz em A Dona do Pedaço na noite da última quinta-feira, dia 11. A novela das nove da Globo conta com participação da mãe de Thammy Miranda na pele da dançarina Gina, novo par romântico de Eusébio, papel de Marco Nanini na trama.

E a entrada de Gretchen foi triunfal no folhetim, com trilha sonora de Melô Do Piri Piri, seu principal hit e sucesso dos anos 80. É claro que Gina já deu o que falar, uma vez que Eusébio passa a se relacionar com ela após pedir o divórcio para Dorotéia, vivida por Rosi Campos, já que agora ele ganhou a herança de seu pai e se considera rico.

Aliás, apesar de já ter feito outras participações em novelas, esse é o primeiro papel fixo de Gretchen em uma trama. E ela ficou toda feliz com o ocorrido, comentando nas redes sociais:

Cheguei! Fui recebida com muito carinho. Obrigada por esse elenco ser tão generoso, agradeceu.

Os internautas, claro, aprovaram a participação da morena e comemoraram:

A verdadeira dona do pedaço é a Gretchen mesmo. Espero que fique na novela por um bom tempo, disse um fã, enquanto outro falou:

Gretchen lendária em A Dona do Pedaço.

E você, o que achou da novidade?