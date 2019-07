Turquia começa a receber sistema de defesa russo S-400

12/07/2019 | 09:49



O governo da Turquia disse nesta sexta-feira, 12, que começou a receber um sofisticado sistema de mísseis de defesa aérea da Rússia. Em comunicado, o Ministério de Defesa turco informou que o carregamento está em andamento e a televisão turca divulgou imagens de um avião cargueiro russo em uma base aérea em Ancara, dizendo que a aeronave estava carregada de peças importantes.

O presidente Recep Erdogan descreveu a remessa de US$ 2,5 bilhões do sistema S-400 como uma decisão soberana que não pode ser questionada nem pelos Estados Unidos nem por outros aliados militares da Turquia no Ocidente. O governo americano, contudo, alertou que a Turquia poderá sofrer sanções se implementar o sistema de defesa russo em seu território e perder o acesso aos caças furtivos americanos F-35. Fonte: Dow Jones Newswires.