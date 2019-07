Água Santa aposta em jurisprudência para acesso à elite

Dérek Bittencourt



12/07/2019 | 07:00



O imbróglio da vaga aberta na elite do Campeonato Paulista de 2020 a partir da fusão administrativa entre Red Bull e Bragantino segue agitando dois clubes do Grande ABC. O Água Santa, terceiro colocado da Série A-2 deste ano, e o São Caetano, rebaixado como penúltimo na elite, aguardam ansiosamente por definição da Federação Paulista de Futebol. Mas o Netuno tem um bom motivo para acreditar que o desfecho será favorável a ele.

Isso porque caso ocorrido em 2007 no Paraná traz jurisprudência que beneficia o Água Santa. Naquela oportunidade, os dois primeiros times promovidos na Segunda Divisão não disputariam a elite no ano seguinte e a federação local decidiu promover o terceiro colocado e anular o rebaixamento do penúltimo da Primeira Divisão. O advogado do Netuno, Cristiano Caús, participou daquela ação e, via STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), conseguiu que terceiro e quarto subissem.

“O caso é emblemático e serve como jurisprudência para este (Água Santa x São Caetano), sim. Pelo (artigo 10 do) Estatuto do Torcedor, desde 2003, o acesso e o descenso não podem ser feitos por convite, têm de ser definidos em campo. Quem conquistou o critério esportivo foram o primeiro e o segundo. Não sendo estes, os seguintes. O São Caetano não tem chance de não ser rebaixado. Pelo critério técnico do Estatuto (do Torcedor), é o Água Santa quem sobe na vaga do Red Bull, porque é o mesmo grupo que controla o Bragantino (também da A-1) e tem de abrir mão de uma vaga”, explicou.

O artigo 9º parágrafo primeiro do regulamento da Série A-2 é claro: “Em caso de não participação de algum clube classificado para (...) Série A-1 de 2020, terá também acesso o clube que obtiver a terceira melhor campanha na (...) Série A-2 de 2019, dentre os que disputaram a fase semifinal.”

VOTUPORANGUENSE

Ontem, a Rádio Líder, de Votuporanga, informou que o Votuporanguense está por detalhes de fechar parceria de dois anos com o Red Bull e comprar a vaga para disputar o Paulistão-2020 – a exemplo do que o próprio Toro Loko fez com o Bragantino.