Erro corrigido em tempo, acredito

Dérek Bittencourt



11/07/2019 | 23:28



Os amigos do EC São Bernardo que me desculpem, mas a parceria com o Atlético Monte Azul deixou o clube do Grande ABC refém da situação constrangedora que aconteceu na semana passada quando, por divergências com os investidores do time do Interior, o técnico Régis Angeli deixou o comando do Alvinegro. Por mais que este casamento com o Azulão tenha permitido ao Cachorrão ter um time mais competitivo para sua primeira participação na Copa Paulista, foi um golpe e tanto em um trabalho que recém-começara com vitória sobre o Água Santa.

Os dirigentes são-bernardenses foram pegos de calças curtas, mas não tinham muito o que fazer. Pelo contrário: ainda tinham de esperar o Monte Azul, responsável pela gestão da comissão técnica no acordo fechado entre os clubes, definir quem assumiria o comando. Ontem, entretanto, a grata surpresa: o auxiliar fixo do EC São Bernardo, Renato Peixe, foi efetivado. Foi daquelas alternativas que instantaneamente – e em tempo – corrige uma falha de planejamento. Ainda mais porque o agora treinador, que integra a comissão fixa do Cachorrão, está no clube desde a Série A-3 do Paulista, iniciou a preparação da equipe para a Copa Paulista e, com tudo isso, conhece todos os atletas, funcionários, dirigentes, estrutura, perrengues etc.

Apesar da identificação com o São Bernardo FC, pelo qual considero ser um dos dez maiores jogadores da história, Renato Peixe tem sua primeira oportunidade na função justamente no outro time da cidade. Talvez não deixe os fãs do Tigre muito felizes, mas a verdade é que já que optou por ficar inativo neste segundo semestre, não há nenhum problema em torcer pela felicidade e sucesso daqueles que já ajudaram na trajetória aurinegra.

Na primeira oportunidade de Peixe como interino, sexta-feira da semana passada, derrota por 1 a 0 para o Grêmio Osasco, fora de casa. Agora, efetivado, tem pela frente a Ponte Preta B, domingo, em Águas de Lindoia – onde a Macaca manda suas partidas da Copa Paulista. Toda sorte do mundo ao profissional nesta empreitada e parabéns ao Cachorrão por dar oportunidade a alguém da casa, restando sete rodadas. Acredito e confio na classificação dos quatro clubes do Grande ABC à segunda fase da competição.

CASA DA MÃE JOANA

Nos últimos anos, sob cuidados do São Bernardo FC, o Estádio 1º de Maio passou de um espaço de memórias dos atos sindicais para um dos principais palcos do esporte no Grande ABC. Recebeu jogos de todas as divisões do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Paulista. Mas, nos últimos tempos, parece que o futebol profissional deixou de ser preferência por lá. Isso porque tanto o Tigre quanto o EC São Bernardo, que pagam caro no cuidado do gramado e na manutenção do espaço, vêm encontrando dificuldades para treinar ou jogar, mesmo querendo pagar o recém-ajustado preço público. Enquanto isso, outros eventos paralelos (sejam amadores ou até mesmo reuniões de amigos) são realizados normalmente e – segundo um passarinho verde me contou – sem pagar nenhum centavo. No mínimo, estranho.

NOVELA

Passou da hora de a Federação Paulista de Futebol se posicionar sobre este imbróglio que envolve a vaga aberta na elite estadual a partir da fusão entre Red Bull e Bragantino. Nos e-mails em resposta ao Diário, a entidade repetidamente diz que o regulamento será cumprido, sem entrar em detalhes mais específicos para pôr fim a qualquer tipo de interpretação errônea. Na minha humilde opinião, quem deve ocupar o espaço é o Água Santa, terceiro colocado na Série A-2 desta temporada. Para quem defende que o São Caetano seja o beneficiado, seria presentear um time que foi rebaixado em campo com uma campanha pífia. Você, leitor, quem acha que merece mais: o time que fez uma grande campanha e ficou a um passo do acesso ou aquele que teve péssimo desempenho e ficou na penúltima colocação?

CARTAS NA MANGA

As duas últimas contratações anunciadas pelo São Caetano foram golaços no ângulo marcados pelos dirigentes azulinos. Os atacantes Alvinho, goleador ex-São Bernardo e Água Santa, e Chumbinho, que defendeu a Inter de Limeira no vice-campeonato da Série A-2, dão poderio ofensivo ao time, que já conta com o faro de Ermínio e a boa fase de Gleyson. Mais uma prova dos poderes de persuasão e financeiro da diretoria, fatores que há duas semanas seduziram o técnico Marcelo Vilar a deixar o atual líder da Série C do Brasileiro, Ferroviário-CE, para o projeto são-caetanense de buscar o título da Copa Paulista e, em 2020, retornar à elite do Estadual.

Depois do equívoco em apostar no inexperiente Luiz Gabardo – que ainda pode se tornar grande profissional, mas acabou com uma bomba nas mãos em comandar o São Caetano na Série D do Brasileiro e amargou a eliminação precoce ainda na primeira fase –, o Azulão parece estar no caminho certo para alcançar seus objetivos.