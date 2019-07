11/07/2019 | 22:08



O apresentador Silvio Santos recebeu o atacante Neymar no SBT nesta quinta-feira, 11. Um registro do encontro foi publicado no Instagram do Instituto Neymar Jr. nesta tarde.

Segundo a publicação, Neymar participou, entre outros compromissos, de uma gravação do quadro Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos. Ele também gravou chamadas para um evento de Natal ao lado de Patrícia Abravanel, filha do apresentador.

Confira uma foto do encontro entre Neymar Jr. e Silvio Santos no SBT abaixo: