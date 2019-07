São Caetano anuncia plano para modernizar limpeza pública

Da Redação



12/07/2019 | 09:42



A Prefeitura de São Caetano anunciou que fará campanha de modernização da limpeza pública da cidade, com a aquisição de novas máquinas e capacitação dos funcionários. A ação será anunciada na segunda-feira, às 15h, na Praça Cardeal Arcoverde, Centro.

Entre as medidas previstas, destaque para varrição mecanizada (equipamento que permite a limpeza das sarjetas, com aumento significativo da produtividade, além de evitar situações de riscos aos coletores nas principais vias da cidade), aquisição de moto coletoras (permite a retirada dos resíduos que ficaram ‘perdidos’ após a retirada dos caminhões, auxilia no processo de remoção dos materiais descartados de maneira irregular e aumenta a agilidade da coleta de pequenos volumes), uso de varredeira tripulada (facilita a limpeza de praças, calçadões e espaços que recebem eventos abertos) e criação de plano de varrição georreferenciado por celular.