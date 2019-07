São Caetano realiza 1º Festival de Inverno Fundação das Artes

Do Dgabc.com.br



11/07/2019 | 20:02



De 19 a 21 de julho, o Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim será palco do 1º Festival de Inverno Fundação das Artes que neste ano, traz como tema canções e repertório instrumental da Música Brasileira. Realizado pela Fundação das Artes, em parceria com a Prefeitura o evento integra as comemorações de aniversário de 142 anos do município, comemorados no dia 28 deste mês.

Com entrada gratuita, o evento terá atrações para toda família distribuídas em dois palcos. O objetivo é oferecer apresentações culturais de qualidade à população e difundir o trabalho artístico pedagógico, bem como, apresentar a produção musical desenvolvida pelos professores e alunos da Fundação.

Na programação, apresentações de artistas renomados no cenário nacional. Na sexta-feira (19), o destaque será o show da dupla Sá & Guarabyra, às 20h. No sábado (20), também às 20h, é a vez do cantor Pedro Mariano subir ao palco e, no domingo (21), às 18h30, o encerramento do Festival será com o show do grupo Choronas.

Diversos conjuntos formados dentro da Fundação também se apresentarão no evento, como o Trio de Jazz Som na Calçada, o Coro de Repertório da Fundação das Artes Mediotec, o Jazz Duo e Combos de música instrumental. A programação também contará com apresentações de convidados em parceria com professores da instituição, como é o caso da performance do Quarteto de Trompetes São Paulo, no domingo, às 17h.

Como parte da programação do 1º Festival de Inverno Fundação das Artes, na semana que antecede o evento, a instituição realizará ações formativas como oficinas, workshops, cursos e palestras, voltados a estudantes de música, educadores, músicos e demais interessados que devem procurar a secretaria da instituição para realizar as inscrições gratuitamente.

Nos dias de Festival, haverá um posto de arrecadação de alimentos não perecíveis, por meio do programa Multiplique O Bem, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.

Ao todo, o evento reunirá mais de 15 atrações com a participação de mais de 200 artistas, entre convidados, professores e alunos da Fundação das Artes. Mais informações podem ser obtidas na própria instituição (Rua Visconde de Inhaúma, 730), pelo telefone 4239-2020 ou pelos sites www.fascs.com.br, www.mapacultura.saocaetanodosul.sp.gov.br, www.parkshoppingsaocaetano.com.br.