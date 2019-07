11/07/2019 | 18:48



O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quinta-feira, 11, o requerimento da oposição para a retirada de pauta dos destaques ao texto-base da reforma da Previdência, aprovado ontem.

No momento, há 498 parlamentares na Câmara e 497 marcaram presença no plenário. Maia tem trabalhado com um quórum de 490 deputados para iniciar votações nas quais o governo precisará de 308 votos para evitar que um destaque desfigure o texto principal.