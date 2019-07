Carlinhos Maia é criticado após filmar morador de rua em Nova York: Sem noção

11/07/2019 | 18:11



Depois da briga com Whindersson Nunes, Carlinhos Maia se meteu em mais uma polêmica! O humorista está viajando pelos Estados Unidos junto com a família, amigos e o marido, Lucas Guimarães, e ao passear por Nova York, ele começou a falar em seu Instagram Stories sobre as diferenças entre o Brasil e a terra do tio Sam.

No entanto, ao apontar essas diferenças, Carlinhos usou como exemplo um morador de rua, que estava dormindo no chão. Ele filmou o rosto do homem e disse:

- Impressionante, até isso é diferente, pessoal. Parece um ator, gente.

No entanto, o comentário não foi muito bem recebido pelos seguidores do humorista. Várias pessoas acharam ofensivo Carlinhos ter filmado o rosto do homem sem sua autorização. Um internauta deixou o seguinte comentário em uma das fotos do influencer:

Ridículo você expor o morador de rua, sem noção. Respeita as pessoas.

Já outro internauta disse:

Você não tem marido pra te avisar da vergonha que você passa sempre, não? Amigos não tem também?

Enquanto isso, algumas pessoas criticaram a fala de Carlinhos ao chamar o morador de rua de ator, por sua aparência. Uma internauta escreveu, no Twitter:

Carlinhos Maia postou um Stories de um morador de rua nos EUA dormindo, filmou bem o rosto do homem, pra comentar que até os moradores de rua de lá são diferentes, porque o cara era branco e bonito, segundo ele, parecia um ator. Expôs o homem sem qualquer consentimento. Podre.

Eita! Depois das críticas, Carlinhos apagou o vídeo, mas até agora não se pronunciou sobre o assunto. E você, o que acha dessa polêmica?